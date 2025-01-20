onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Celal Şengör Neden Türkiye’de Yaşadığını Özlem Gürses’in Programında Anlattı

Celal Şengör Neden Türkiye’de Yaşadığını Özlem Gürses’in Programında Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.01.2025 - 10:51

Gazeteci Özlem Gürses’in “Bana Evde Anlat” konseptli YouTube programına Celal Şengör konuk oldu. Özlem Gürses sordu, Şengör yanıtladı. Programdan bir kesit ise sosyal medyada paylaşılınca gündeme geldi. Şengör, neden Türkiye’de yaşadığını anlatmıştı. 

Gelin detaylara geçelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özlem Gürses’in, “Neden Türkiye’de yaşıyorsunuz?” sorusunun ardından Şengör ilk olarak, “Ailemin serveti burada” demişti.

Özlem Gürses’in, “Neden Türkiye’de yaşıyorsunuz?” sorusunun ardından Şengör ilk olarak, “Ailemin serveti burada” demişti.

Ardından ise Türkiye’yi onun için özelleştirenleri sıraladı. Bunlar arasında “Köfteci Mehmet, Nadir Güllüoğlu’nun Baklavası, Reşat’ın somonlu sandviçi” vardı.

Ardından ise Türkiye’yi onun için özelleştirenleri sıraladı. Bunlar arasında “Köfteci Mehmet, Nadir Güllüoğlu’nun Baklavası, Reşat’ın somonlu sandviçi” vardı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın