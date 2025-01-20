Celal Şengör Neden Türkiye’de Yaşadığını Özlem Gürses’in Programında Anlattı
Celal Şengör Neden Türkiye’de Yaşadığını Özlem Gürses’in Programında Anlattı
Gazeteci Özlem Gürses’in “Bana Evde Anlat” konseptli YouTube programına Celal Şengör konuk oldu. Özlem Gürses sordu, Şengör yanıtladı. Programdan bir kesit ise sosyal medyada paylaşılınca gündeme geldi. Şengör, neden Türkiye’de yaşadığını anlatmıştı.
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Özlem Gürses’in, “Neden Türkiye’de yaşıyorsunuz?” sorusunun ardından Şengör ilk olarak, “Ailemin serveti burada” demişti.
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Ardından ise Türkiye’yi onun için özelleştirenleri sıraladı. Bunlar arasında “Köfteci Mehmet, Nadir Güllüoğlu’nun Baklavası, Reşat’ın somonlu sandviçi” vardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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