Prof. Dr. Celal Şengör Atatürk'ü İlber Ortaylı'nın Bir Sözü ile Andı: "Adam Mezardan Savaşıyor ve Kazanıyor!"

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Ülkemizin dört bir tanından insanlar atamızı rahmet ve özlemle anıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanımız için önemini en keskin diller anlatan Prof. Dr. Celal Şengör olmuştu. Katıldığı bir programda kendisine Atatürk için yapılan karalama kampanyaları soruldu. 'Atatürk'e laf edenin şempanzeden farkı yoktur' diyen Şengör'ün o sözleri sosyal medyada da gündem oldu.
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Celal Şengör'ün KAFA TV isimli YouTube kanalında yayınlanan "Atatürk Olmasaydı Ne Olurdu?" videosunda yaptığı 10 Kasım konuşması yeniden hatırlandı.
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Atamızı, İlber Ortalı'nın bir sözü ile anan Şengör "Adam mezardan savaşıyor ve kazanıyor!" dedi.
İşte o video;
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