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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Hologram ile Atamızın Nutuk Okuduğu Görüntüler Yansıtıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Hologram ile Atamızın Nutuk Okuduğu Görüntüler Yansıtıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 10:34

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Bugün cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu. Tüm ülke, atamıza ve onun aziz hatıralarına minnetini 1 dakikalık saygı duruşuyla ifade etti. Yurdun dört bir yanında duygulandıran etkinliklere de imza atıldı. Onlardan bir tanesi de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşti.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk'tan bölümler okuduğu görüntüler hologram ile yansıtıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk'tan bölümler okuduğu görüntüler hologram ile yansıtıldı.

O görüntüler, izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

O görüntüler, izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

İşte o görüntüler;

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