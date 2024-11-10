İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Hologram ile Atamızın Nutuk Okuduğu Görüntüler Yansıtıldı

Bugün cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu. Tüm ülke, atamıza ve onun aziz hatıralarına minnetini 1 dakikalık saygı duruşuyla ifade etti. Yurdun dört bir yanında duygulandıran etkinliklere de imza atıldı. Onlardan bir tanesi de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşti.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk'tan bölümler okuduğu görüntüler hologram ile yansıtıldı.
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O görüntüler, izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
İşte o görüntüler;
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