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Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri Çektikleri 10 Kasım Videosu ile Atamıza Minnetlerini Sundu

Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri Çektikleri 10 Kasım Videosu ile Atamıza Minnetlerini Sundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 08:01

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Bugün 10 Kasım 2024. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Atamızın aziz hatırası ülkenin dört bir yanında anılıyor. Her bir Türk vatandaşı, ona olan derin minnettarlığını ifade ediyor. Çeşitli markalar, spor kulüpleri, belediyeler ve tanınmış kişiler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Atatürk'ü anıyor. Üniversitelerimiz de Atatürk'ün eğitime verdiği değeri hatırlatarak, onun izinden gitmeye devam ediyorlar.

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Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, 10 Kasım için tüyleri diken diken eden bir video hazırladı.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, 10 Kasım için tüyleri diken diken eden bir video hazırladı.

Sanattan bilime, her adımda Atatürk'ün izini hatırlatan öğrenciler minnettarlıklarını dile getirdi.

Sanattan bilime, her adımda Atatürk'ün izini hatırlatan öğrenciler minnettarlıklarını dile getirdi.

İşte o video;

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