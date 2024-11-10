Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri Çektikleri 10 Kasım Videosu ile Atamıza Minnetlerini Sundu

Bugün 10 Kasım 2024. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. senesi. Atamızın aziz hatırası ülkenin dört bir yanında anılıyor. Her bir Türk vatandaşı, ona olan derin minnettarlığını ifade ediyor. Çeşitli markalar, spor kulüpleri, belediyeler ve tanınmış kişiler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Atatürk'ü anıyor. Üniversitelerimiz de Atatürk'ün eğitime verdiği değeri hatırlatarak, onun izinden gitmeye devam ediyorlar.