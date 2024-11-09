Filenin Sultanları'nın 10 Kasım 2003'te Japonya ile Oynadığı Maçta Aldıkları Anlamlı Mola Yeniden Hatırlandı

Filenin Sultanları, sayısız kez ülkemizin gurur kaynağı oldu. Onlar, defalarca göğsümüzü kabartan başarılarıyla, voleybol sahalarında Türkiye'nin adını duyurdu. Özellikle son dönemde peş peşe gelen başarılar hepimizin voleybol ile ilgilenmesine, hatta gençlerimizin bu spora başlamasına vesile oldu. Eskiler bilir ki Filenin Sultanları, geçmişte de benzer başarılara imza attı. Atamızın vefatının 86. yılında, Filenin Sultanları'nın 2003 yılında İtalya ile karşı karşıya geldiği maç yeniden hatırlandı.