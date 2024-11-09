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Filenin Sultanları'nın 10 Kasım 2003'te Japonya ile Oynadığı Maçta Aldıkları Anlamlı Mola Yeniden Hatırlandı

Filenin Sultanları'nın 10 Kasım 2003'te Japonya ile Oynadığı Maçta Aldıkları Anlamlı Mola Yeniden Hatırlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2024 - 19:55 Son Güncelleme: 09.11.2024 - 19:59

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Filenin Sultanları, sayısız kez ülkemizin gurur kaynağı oldu. Onlar, defalarca göğsümüzü kabartan başarılarıyla, voleybol sahalarında Türkiye'nin adını duyurdu. Özellikle son dönemde peş peşe gelen başarılar hepimizin voleybol ile ilgilenmesine, hatta gençlerimizin bu spora başlamasına vesile oldu. Eskiler bilir ki Filenin Sultanları, geçmişte de benzer başarılara imza attı. Atamızın vefatının 86. yılında, Filenin Sultanları'nın 2003 yılında İtalya ile karşı karşıya geldiği maç yeniden hatırlandı.

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2003 yılında da büyük başarılarla bizi gururlandıran Filenin Sultanları, Japonya'da gerçekleşen Dünya Kupası maçında unutulmaz bir olaya imza attı.

2003 yılında da büyük başarılarla bizi gururlandıran Filenin Sultanları, Japonya'da gerçekleşen Dünya Kupası maçında unutulmaz bir olaya imza attı.

10 Kasım günü oynadıkları maçta saat 09:05'te mola alarak saygı duruşuna geçen Filenin Sultanları, Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm dünyaya hatırlattı.

10 Kasım günü oynadıkları maçta saat 09:05'te mola alarak saygı duruşuna geçen Filenin Sultanları, Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm dünyaya hatırlattı.

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