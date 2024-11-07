Gerçekten Böyle Bir Deyim Varmış: Gezgin Fatih Koparan "Türk Gibi Sinirlenmek" Deyimini Bir Norveçliye Sordu

Norveç, genellikle huzurlu ve sakin karakterli insanları ile tanınır. Norveçlilerin sakinliği ve huzur dolu yaşam biçimi, ülkenin genel atmosferini ve kültürünü de büyük ölçüde etkilemektedir. Bu, Norveç'in genel karakterini ve imajını oluşturan önemli bir unsurdur. Norveç'te 'Türk gibi sinirlenmek' deyiminin olduğunu duymuşsunuzdur. Bunun gerçek mi yoksa sosyal medya hurafesi mi olduğu ise sürekli tartışılıyor.
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Gezgin Fatih Koparan "Türk gibi sinirlenmek" deyimini bir Norveçliye sordu.
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Sinirli birini görünce bu deyimi kullandıklarını söyleyen Norveçli ayrıca "Türk gibi sigara içmek" gibi bir deyimleri olduğunu da belirtti.
İşte o video;
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