Görüş Bildir
Haberler
Video
Gerçekten Böyle Bir Deyim Varmış: Gezgin Fatih Koparan "Türk Gibi Sinirlenmek" Deyimini Bir Norveçliye Sordu

Gerçekten Böyle Bir Deyim Varmış: Gezgin Fatih Koparan "Türk Gibi Sinirlenmek" Deyimini Bir Norveçliye Sordu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.11.2024 - 10:29

İçerik Devam Ediyor

Norveç, genellikle huzurlu ve sakin karakterli insanları ile tanınır. Norveçlilerin sakinliği ve huzur dolu yaşam biçimi, ülkenin genel atmosferini ve kültürünü de büyük ölçüde etkilemektedir. Bu, Norveç'in genel karakterini ve imajını oluşturan önemli bir unsurdur. Norveç'te 'Türk gibi sinirlenmek' deyiminin olduğunu duymuşsunuzdur. Bunun gerçek mi yoksa sosyal medya hurafesi mi olduğu ise sürekli tartışılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gezgin Fatih Koparan "Türk gibi sinirlenmek" deyimini bir Norveçliye sordu.

Gezgin Fatih Koparan "Türk gibi sinirlenmek" deyimini bir Norveçliye sordu.

Sinirli birini görünce bu deyimi kullandıklarını söyleyen Norveçli ayrıca "Türk gibi sigara içmek" gibi bir deyimleri olduğunu da belirtti.

Sinirli birini görünce bu deyimi kullandıklarını söyleyen Norveçli ayrıca "Türk gibi sigara içmek" gibi bir deyimleri olduğunu da belirtti.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın