Bildiğiniz Tüm Otel Manzaralarını Unutun: Bir Gezgin Kenya'da Kaldığı Otelin 'Doğa' Manzarasını Paylaştı

Herkesin tatil anlayışı elbette farklı. Kimileri için tatil, huzur dolu bir deniz kenarı, kimileri için heyecan dolu bir macera kimileri için ise farklı kültürleri keşfetmek anlamına gelir Ancak tatilin en önemli özelliği, kişinin kendini yenilemesi, enerji toplaması ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmasıdır. Bu yüzden, tatilin nasıl geçirileceği tamamen kişinin tercihine ve beklentilerine bağlıdır.