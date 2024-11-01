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Korku Filmi Gibi: Birbirinden İlginç Kuşların Çıkardığı Ürkütücü Sesler Kaydedildi

Korku Filmi Gibi: Birbirinden İlginç Kuşların Çıkardığı Ürkütücü Sesler Kaydedildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2024 - 18:25

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Dünyamızın en büyülü yaratıklarından biri kuşlar. Kuşların eşsiz dünyası, onları gözlemleyen herkesi kendine hayran bırakır. Her biri farklı bir özellik taşıyan bu canlılar, dünyamızın en renkli ve çeşitli türlerini oluşturur.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA0cCC...
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Dünyanın ne ilginç kuşlarının çıkardığı ürkütücü sesleri kaydedildi.

Dünyanın ne ilginç kuşlarının çıkardığı ürkütücü sesleri kaydedildi.

Kuşların hem görüntüsü hem sesleri korku filmlerini aratmadı.

Kuşların hem görüntüsü hem sesleri korku filmlerini aratmadı.

İşte o video;

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