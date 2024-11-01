Korku Filmi Gibi: Birbirinden İlginç Kuşların Çıkardığı Ürkütücü Sesler Kaydedildi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA0cCC...
Dünyamızın en büyülü yaratıklarından biri kuşlar. Kuşların eşsiz dünyası, onları gözlemleyen herkesi kendine hayran bırakır. Her biri farklı bir özellik taşıyan bu canlılar, dünyamızın en renkli ve çeşitli türlerini oluşturur.
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Dünyanın ne ilginç kuşlarının çıkardığı ürkütücü sesleri kaydedildi.
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Kuşların hem görüntüsü hem sesleri korku filmlerini aratmadı.
İşte o video;
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