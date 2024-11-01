Bir Amerikalı Şehirlerimizin İsimlerini Kendi Dilinde Okumaya Çalıştı Ortaya Yepyeni Kelimeler Çıktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-LBdS...
'deanailebirkan' isimli sosyal medya hesabının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İngilizce ile ilgili bilgilendirici videolar paylaşan çift, yine dil ile ilgili eğlenceli videolara da imza atıyor.
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Birkan, Amerikalı DeAna'ya şehirlerimizin isimlerini okuttu.
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Şehirlerimizin isimlerini kendi dilinde telaffuz edince ortaya gülümseten kelimeler çıktı.
İşte o video;
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