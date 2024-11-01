Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Amerikalı Şehirlerimizin İsimlerini Kendi Dilinde Okumaya Çalıştı Ortaya Yepyeni Kelimeler Çıktı

Bir Amerikalı Şehirlerimizin İsimlerini Kendi Dilinde Okumaya Çalıştı Ortaya Yepyeni Kelimeler Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2024 - 16:35

İçerik Devam Ediyor

'deanailebirkan' isimli sosyal medya hesabının videolarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. İngilizce ile ilgili bilgilendirici videolar paylaşan çift, yine dil ile ilgili eğlenceli videolara da imza atıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-LBdS...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Birkan, Amerikalı DeAna'ya şehirlerimizin isimlerini okuttu.

Birkan, Amerikalı DeAna'ya şehirlerimizin isimlerini okuttu.

Şehirlerimizin isimlerini kendi dilinde telaffuz edince ortaya gülümseten kelimeler çıktı.

Şehirlerimizin isimlerini kendi dilinde telaffuz edince ortaya gülümseten kelimeler çıktı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın