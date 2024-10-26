Donald Duck’ı Seslendiren Usta Sanatçı Naci Taşdöğen Efsane Karakteri Seslendirme Hikayesini Anlattı

80'li-90'lı yıllar, çizgi film dünyasının altın çağıydı. Bu dönem, birbirinden eğlenceli ve unutulmaz çizgi filmlerin ortaya çıktığı, animasyonun zirve yaptığı bir zaman dilimi olarak hala hafızalarımızda yer alır. Bu çizgi filmler, sadece eğlenceli olmakla kalmayıp, aynı zamanda her birimizin büyüme serüvenine eşlik etmiştir.
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O efsane çizgi film karakterlerinden Donald Duck'ın sesi olan Naci Taşdöğen, efsane karakteri seslendirmek için seçildiği günü anlattı.
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Amerikalı temsilcinin tüm ümitlerinin tükendiği ortaya çıkan Naci Taşdöğen, dünya üzerinde bu karakteri seslendiren yalnızca 3 kişi olduğunu söyledi.
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