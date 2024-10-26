Görüş Bildir
Haberler
Video
Donald Duck’ı Seslendiren Usta Sanatçı Naci Taşdöğen Efsane Karakteri Seslendirme Hikayesini Anlattı

Donald Duck’ı Seslendiren Usta Sanatçı Naci Taşdöğen Efsane Karakteri Seslendirme Hikayesini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
26.10.2024 - 21:37

İçerik Devam Ediyor

80'li-90'lı yıllar, çizgi film dünyasının altın çağıydı. Bu dönem, birbirinden eğlenceli ve unutulmaz çizgi filmlerin ortaya çıktığı, animasyonun zirve yaptığı bir zaman dilimi olarak hala hafızalarımızda yer alır. Bu çizgi filmler, sadece eğlenceli olmakla kalmayıp, aynı zamanda her birimizin büyüme serüvenine eşlik etmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

O efsane çizgi film karakterlerinden Donald Duck'ın sesi olan Naci Taşdöğen, efsane karakteri seslendirmek için seçildiği günü anlattı.

O efsane çizgi film karakterlerinden Donald Duck'ın sesi olan Naci Taşdöğen, efsane karakteri seslendirmek için seçildiği günü anlattı.

Amerikalı temsilcinin tüm ümitlerinin tükendiği ortaya çıkan Naci Taşdöğen, dünya üzerinde bu karakteri seslendiren yalnızca 3 kişi olduğunu söyledi.

Amerikalı temsilcinin tüm ümitlerinin tükendiği ortaya çıkan Naci Taşdöğen, dünya üzerinde bu karakteri seslendiren yalnızca 3 kişi olduğunu söyledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın