Donald Duck’ı Seslendiren Usta Sanatçı Naci Taşdöğen Efsane Karakteri Seslendirme Hikayesini Anlattı

80'li-90'lı yıllar, çizgi film dünyasının altın çağıydı. Bu dönem, birbirinden eğlenceli ve unutulmaz çizgi filmlerin ortaya çıktığı, animasyonun zirve yaptığı bir zaman dilimi olarak hala hafızalarımızda yer alır. Bu çizgi filmler, sadece eğlenceli olmakla kalmayıp, aynı zamanda her birimizin büyüme serüvenine eşlik etmiştir.