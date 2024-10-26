İkili Yine Karşı Karşıya Geldi: Milli Atıcımız Yusuf Dikeç Ezeli Rakibi Damir Mikec'e 17-13 Mağlup Oldu

2024 Paris Olimpiyatlarında pek çok sporcumuz ter dökse de bir isim efsane oldu. Milli atıcımız Yusuf Dikeç, müsabaka sırasındaki rahat tavırları ve herhangi bir ekipman kullanmamasıyla tüm dünyanın gündemine oturmuştu.
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Yusuf Dikeç, uzun yıllardır birlikte yarıştığı ve saha dışında dostluklarını koruduğu rakibi Damir Mikec ile yine karşı karşıya geldi.
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Dikeç, müsabakada 17-13 mağlup olsa da Havalı Tabanca Takımımız Avrupa şampiyonu oldu.
İşte o maç;
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