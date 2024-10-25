Bir Alman Memleketinde Hiç Ayı Olmadığından Gerçek Bir Ayı Görmek İçin Kızılcahamama'a Gitti

Ülkemizde sarı otomobiliyle tanınan Franziska'nın videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi ülkemizde pek çok şehri gezdi ve gezdiği şehirlerden videolar paylaştı. Deprem döneminde de ülkemiz için kilometrelerce yürüyerek yardım topladı.