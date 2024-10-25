Bir Alman Memleketinde Hiç Ayı Olmadığından Gerçek Bir Ayı Görmek İçin Kızılcahamama'a Gitti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBVjgE...
Ülkemizde sarı otomobiliyle tanınan Franziska'nın videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi ülkemizde pek çok şehri gezdi ve gezdiği şehirlerden videolar paylaştı. Deprem döneminde de ülkemiz için kilometrelerce yürüyerek yardım topladı.
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Memleketinde 200 yıldır hiç ayı görülmediğini söyleyen Franziska gerçek bir ayı görmek için Kızılcahamam'a gitti.
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Çektiği doğal yaşam fotoğrafları ile tanınan Doğanay Vural'ın yanına giden Franziska, gerçekten istediği gibi bir ayı görebildi.
İşte o video;
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