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Bir Alman Memleketinde Hiç Ayı Olmadığından Gerçek Bir Ayı Görmek İçin Kızılcahamama'a Gitti

Bir Alman Memleketinde Hiç Ayı Olmadığından Gerçek Bir Ayı Görmek İçin Kızılcahamama'a Gitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 23:15

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Ülkemizde sarı otomobiliyle tanınan Franziska'nın videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi ülkemizde pek çok şehri gezdi ve gezdiği şehirlerden videolar paylaştı. Deprem döneminde de ülkemiz için kilometrelerce yürüyerek yardım topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBVjgE...
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Memleketinde 200 yıldır hiç ayı görülmediğini söyleyen Franziska gerçek bir ayı görmek için Kızılcahamam'a gitti.

Memleketinde 200 yıldır hiç ayı görülmediğini söyleyen Franziska gerçek bir ayı görmek için Kızılcahamam'a gitti.

Çektiği doğal yaşam fotoğrafları ile tanınan Doğanay Vural'ın yanına giden Franziska, gerçekten istediği gibi bir ayı görebildi.

Çektiği doğal yaşam fotoğrafları ile tanınan Doğanay Vural'ın yanına giden Franziska, gerçekten istediği gibi bir ayı görebildi.

İşte o video;

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