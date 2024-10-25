Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye'de Cadılar Bayramı Kutlansaydı Kullanılabilecek Kostümleri Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@alaragorpe/vi...
Cadılar Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. Yurt dışından pek çok sosyal medya kullanıcısı çılgın kostüm tasarımlarını paylaşmaya başladı.
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Bir Tiktok kullanıcısı da Cadılar Bayramı Türkiye'de kutlansa nasıl kostümler kullanılabileceğini gösterdi.
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Gulyabani Görmüş Melek'ten DJ Mahmut Orhan'a pek çok fikre imza atan kullanıcı, yaratıcılığıyla beğeni topladı.
İşte o kostümler;
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