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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye'de Cadılar Bayramı Kutlansaydı Kullanılabilecek Kostümleri Paylaştı

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye'de Cadılar Bayramı Kutlansaydı Kullanılabilecek Kostümleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 19:01

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Cadılar Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. Yurt dışından pek çok sosyal medya kullanıcısı çılgın kostüm tasarımlarını paylaşmaya başladı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@alaragorpe/vi...
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Bir Tiktok kullanıcısı da Cadılar Bayramı Türkiye'de kutlansa nasıl kostümler kullanılabileceğini gösterdi.

Bir Tiktok kullanıcısı da Cadılar Bayramı Türkiye'de kutlansa nasıl kostümler kullanılabileceğini gösterdi.

Gulyabani Görmüş Melek'ten DJ Mahmut Orhan'a pek çok fikre imza atan kullanıcı, yaratıcılığıyla beğeni topladı.

Gulyabani Görmüş Melek'ten DJ Mahmut Orhan'a pek çok fikre imza atan kullanıcı, yaratıcılığıyla beğeni topladı.

İşte o kostümler;

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