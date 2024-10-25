Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye'de Cadılar Bayramı Kutlansaydı Kullanılabilecek Kostümleri Paylaştı

Fenerbahçe - Manchester United Maçı Öncesi Sular Durulmuyor: Taraftarlar Bu Defa Kadıköy'de Birbirine Girdi!

Sergen Yalçın'ın Nuri Şahin İçin Söyledikleri Gündem Oldu: ''Bende Apoletler Var, Sende Ne Var?''