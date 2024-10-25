Çabana Sağlık! Zengin Bir Eş Arayan Kadın Lüks Markaların Ürünlerinin Cebine Instagram Adresini Koydu

Günümüzde insanlar birbiriyle tanışmak hem basit hem zor. İnsanlar sosyal medya üzerinden hızlıca iletişim kurabilse de karşısındaki kişiye tam olarak güvenemiyor. Sosyal medyada kendisini sunduğundan çok farklı bir insanla karşılaşabiliyoruz. Bir kadın aradığı ideal eş için kriterlerini kısıtlayarak nokta atışı bir yönteme başvurdu.