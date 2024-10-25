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Çabana Sağlık! Zengin Bir Eş Arayan Kadın Lüks Markaların Ürünlerinin Cebine Instagram Adresini Koydu

Çabana Sağlık! Zengin Bir Eş Arayan Kadın Lüks Markaların Ürünlerinin Cebine Instagram Adresini Koydu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
25.10.2024 - 17:22

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Günümüzde insanlar birbiriyle tanışmak hem basit hem zor. İnsanlar sosyal medya üzerinden hızlıca iletişim kurabilse de karşısındaki kişiye tam olarak güvenemiyor. Sosyal medyada kendisini sunduğundan çok farklı bir insanla karşılaşabiliyoruz. Bir kadın aradığı ideal eş için kriterlerini kısıtlayarak nokta atışı bir yönteme başvurdu.

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Instagram hesabının QR kodunu, lüks markaların ürünlerinin cebine yerleştirdi.

Instagram hesabının QR kodunu, lüks markaların ürünlerinin cebine yerleştirdi.

Pek çok kişinin kafasına yatan bu fikir, oldukça işe de yaradı.

Pek çok kişinin kafasına yatan bu fikir, oldukça işe de yaradı.

İşte o video;

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