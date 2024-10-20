Kadınların Ev İşlerini Hizmetçilik Olarak Görmemesi Gerektiğini Söyleyen Kadına Bir Psikologdan Yanıt Geldi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_tMoJ...
Sosyal medyada bir kadın, 'kadınlığı' ev işleri üzerinden tanımladığı bir video çekti. Özellikle genç kızlarımıza ev işlerinin 'hizmetçilik' olmadığını anlatmanın gerektiğini belirten kadın, genç kızlarımızı ev işlerine teşvik etmek için de bazı yollar paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikolog Merve Cucun'dan o videoya yanıt geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her bir söyleme tek tek yanıt veren psikolog "Psikoloji kadını böyle tanımlamaz" dedi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın