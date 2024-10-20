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Kadınların Ev İşlerini Hizmetçilik Olarak Görmemesi Gerektiğini Söyleyen Kadına Bir Psikologdan Yanıt Geldi

Kadınların Ev İşlerini Hizmetçilik Olarak Görmemesi Gerektiğini Söyleyen Kadına Bir Psikologdan Yanıt Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 12:26

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Sosyal medyada bir kadın, 'kadınlığı' ev işleri üzerinden tanımladığı bir video çekti. Özellikle genç kızlarımıza ev işlerinin 'hizmetçilik' olmadığını anlatmanın gerektiğini belirten kadın, genç kızlarımızı ev işlerine teşvik etmek için de bazı yollar paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_tMoJ...
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Psikolog Merve Cucun'dan o videoya yanıt geldi.

Psikolog Merve Cucun'dan o videoya yanıt geldi.

Her bir söyleme tek tek yanıt veren psikolog "Psikoloji kadını böyle tanımlamaz" dedi.

Her bir söyleme tek tek yanıt veren psikolog "Psikoloji kadını böyle tanımlamaz" dedi.

İşte o video;

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