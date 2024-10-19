Yıllardır Anoreksiya ile Mücadele Eden Bir Kadın Duygusal Yeme Bozukluğunun Ulaşabileceği Boyutları Gösterdi

Anoreksiya, tedavisi oldukça güç bir hastalık olup, kişinin sağlığını ciddi ölçüde tehdit eder. Bu durum, genellikle bireyin aşırı kilo kaybı yaşamasına ve beden algısında bozulmalar yaşamasına neden olur. Anoreksiya ile mücadele etmek, hem fiziksel hem de psikolojik bir savaş gerektirir. Bu hastalığın üstesinden gelmek kolay olmayabilir ancak doğru tedavi ve destekle elbette mümkün olabilir.