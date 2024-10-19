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Yıllardır Anoreksiya ile Mücadele Eden Bir Kadın Duygusal Yeme Bozukluğunun Ulaşabileceği Boyutları Gösterdi

Yıllardır Anoreksiya ile Mücadele Eden Bir Kadın Duygusal Yeme Bozukluğunun Ulaşabileceği Boyutları Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 19:06

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Anoreksiya, tedavisi oldukça güç bir hastalık olup, kişinin sağlığını ciddi ölçüde tehdit eder. Bu durum, genellikle bireyin aşırı kilo kaybı yaşamasına ve beden algısında bozulmalar yaşamasına neden olur. Anoreksiya ile mücadele etmek, hem fiziksel hem de psikolojik bir savaş gerektirir. Bu hastalığın üstesinden gelmek kolay olmayabilir ancak doğru tedavi ve destekle elbette mümkün olabilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA3-Y1...
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Yıllardır anoreksiya ile mücadele eden bir kadın yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattı.

Yıllardır anoreksiya ile mücadele eden bir kadın yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattı.

Kadının küçücük bir kraker yerken bile duyduğu suçluluk, duygusal yeme bozukluğunun ulaşabileceği noktayı gösterdi.

Kadının küçücük bir kraker yerken bile duyduğu suçluluk, duygusal yeme bozukluğunun ulaşabileceği noktayı gösterdi.

İşte o video;

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