"Cin Çıkarma Seansı" Yaptığını İddia Eden Bir Kişi Seanslarından Birinin Görüntülerini Paylaştı

Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin hala bazı inanışlar değişmiyor. Özelikle sosyal medaya birbirinden ilginç ritüel videoları ile karşılaşabiliyoruz. Sosyal medyada yine beyinleri yakan bir görüntü izleyenlerin sinirlerini bozdu.
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Sosyal medyada "cin çıkarma senası" yaptığını iddia eden bir şahıs, seanslarından birinden görüntüler paylaştı.
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Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı o anlar sosyal medyada viral oldu.
İşte o seans;
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