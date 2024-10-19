Görüş Bildir
Haberler
Video
"Cin Çıkarma Seansı" Yaptığını İddia Eden Bir Kişi Seanslarından Birinin Görüntülerini Paylaştı

"Cin Çıkarma Seansı" Yaptığını İddia Eden Bir Kişi Seanslarından Birinin Görüntülerini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 18:05 Son Güncelleme: 19.10.2024 - 18:06

İçerik Devam Ediyor

Bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin hala bazı inanışlar değişmiyor. Özelikle sosyal medaya birbirinden ilginç ritüel videoları ile karşılaşabiliyoruz. Sosyal medyada yine beyinleri yakan bir görüntü izleyenlerin sinirlerini bozdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sosyal medyada "cin çıkarma senası" yaptığını iddia eden bir şahıs, seanslarından birinden görüntüler paylaştı.

Sosyal medyada "cin çıkarma senası" yaptığını iddia eden bir şahıs, seanslarından birinden görüntüler paylaştı.

Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı o anlar sosyal medyada viral oldu.

Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı o anlar sosyal medyada viral oldu.

İşte o seans;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın