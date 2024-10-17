"Ateş Bulunalı Çok Oldu": İlkel İnsanlar Gibi Yaşayan Bir Genç Gün İçinde Yediklerini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C--nujMNz73/
Paleolitik diyeti mutlaka duymuşsunuzdur. Bu diyetin temelinde, tarih öncesi insanların avcı-toplayıcı yaşam tarzını taklit ederek, modern hastalıklardan korunmayı hedefleyen bir beslenme düzeni yatar. Çağımızın hızlı ve işlenmiş gıda tüketimine bir alternatif olarak sunulan bu diyet, doğal ve işlenmemiş gıdaların tüketimini teşvik eder. Fakat bir genç durumu biraz abarttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşamını ilkel insanlar gibi sürdüren bir genç gün içinde yediklerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sadece işlenmemiş etler yiyen gencin videosu izleyenlerin midesini altüst etti.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın