"Ateş Bulunalı Çok Oldu": İlkel İnsanlar Gibi Yaşayan Bir Genç Gün İçinde Yediklerini Paylaştı

Paleolitik diyeti mutlaka duymuşsunuzdur. Bu diyetin temelinde, tarih öncesi insanların avcı-toplayıcı yaşam tarzını taklit ederek, modern hastalıklardan korunmayı hedefleyen bir beslenme düzeni yatar. Çağımızın hızlı ve işlenmiş gıda tüketimine bir alternatif olarak sunulan bu diyet, doğal ve işlenmemiş gıdaların tüketimini teşvik eder. Fakat bir genç durumu biraz abarttı.