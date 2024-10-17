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"Ateş Bulunalı Çok Oldu": İlkel İnsanlar Gibi Yaşayan Bir Genç Gün İçinde Yediklerini Paylaştı

"Ateş Bulunalı Çok Oldu": İlkel İnsanlar Gibi Yaşayan Bir Genç Gün İçinde Yediklerini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 11:38

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Paleolitik diyeti mutlaka duymuşsunuzdur. Bu diyetin temelinde, tarih öncesi insanların avcı-toplayıcı yaşam tarzını taklit ederek, modern hastalıklardan korunmayı hedefleyen bir beslenme düzeni yatar. Çağımızın hızlı ve işlenmiş gıda tüketimine bir alternatif olarak sunulan bu diyet, doğal ve işlenmemiş gıdaların tüketimini teşvik eder. Fakat bir genç durumu biraz abarttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C--nujMNz73/
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Yaşamını ilkel insanlar gibi sürdüren bir genç gün içinde yediklerini paylaştı.

Yaşamını ilkel insanlar gibi sürdüren bir genç gün içinde yediklerini paylaştı.

Sadece işlenmemiş etler yiyen gencin videosu izleyenlerin midesini altüst etti.

Sadece işlenmemiş etler yiyen gencin videosu izleyenlerin midesini altüst etti.

İşte o video;

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