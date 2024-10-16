Bir Gurbetçi Sokak Röportajlarında Konuşanlara Göre Almanya'da Bir Günün Nasıl Geçtiğini Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkemizde son yıllarda büyük bir sokak röportajı furyası var. Bu röportajlara da en çok gurbetçilerin yorumları damgasını vuruyor. Kimileri Almanya'da durumun Türkiye'den iyi olduğunu savunurken kimileri ise Almanya'nın batmakta olduğunu vurguluyor. Bunu da birbirinden ilginç argümanlarla destekleyince ortaya beyin yakan diyaloglar çıkıyor.