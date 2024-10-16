Bir Gurbetçi Sokak Röportajlarında Konuşanlara Göre Almanya'da Bir Günün Nasıl Geçtiğini Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkemizde son yıllarda büyük bir sokak röportajı furyası var. Bu röportajlara da en çok gurbetçilerin yorumları damgasını vuruyor. Kimileri Almanya'da durumun Türkiye'den iyi olduğunu savunurken kimileri ise Almanya'nın batmakta olduğunu vurguluyor. Bunu da birbirinden ilginç argümanlarla destekleyince ortaya beyin yakan diyaloglar çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Almanya'da yaşam ile ilgili komik videoları ile bilinen Aytaç Sevim, sokak röportajlarında konuşanlar göre Almanya'da bir günün nasıl geçtiğini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her bir röportaja tek tek cevap veren Sevim'in videosu yine izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın