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Bir Gurbetçi Sokak Röportajlarında Konuşanlara Göre Almanya'da Bir Günün Nasıl Geçtiğini Paylaştı

Bir Gurbetçi Sokak Röportajlarında Konuşanlara Göre Almanya'da Bir Günün Nasıl Geçtiğini Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 19:36

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Bildiğiniz üzere ülkemizde son yıllarda büyük bir sokak röportajı furyası var. Bu röportajlara da en çok gurbetçilerin yorumları damgasını vuruyor. Kimileri Almanya'da durumun Türkiye'den iyi olduğunu savunurken kimileri ise Almanya'nın batmakta olduğunu vurguluyor. Bunu da birbirinden ilginç argümanlarla destekleyince ortaya beyin yakan diyaloglar çıkıyor.

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Almanya'da yaşam ile ilgili komik videoları ile bilinen Aytaç Sevim, sokak röportajlarında konuşanlar göre Almanya'da bir günün nasıl geçtiğini paylaştı.

Almanya'da yaşam ile ilgili komik videoları ile bilinen Aytaç Sevim, sokak röportajlarında konuşanlar göre Almanya'da bir günün nasıl geçtiğini paylaştı.

Her bir röportaja tek tek cevap veren Sevim'in videosu yine izleyenleri güldürdü.

Her bir röportaja tek tek cevap veren Sevim'in videosu yine izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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