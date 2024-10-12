Pakistan'ı Ziyaret Eden Bir Turist Etrafta Hiç Kadın Olmamasına Şaşırdı: "Bütün Kadınlar Neredesiniz?"

Dünyayı gezen insanlar için her ülke ayrı bir deneyim. Bu süreçte birbirinden ilginç kültürler tanıyıp, birbirinden farklı deneyimler elde ediyorlar. Özellikle Orta Doğu ülkeleri Avrupa'dan gelen ziyaretçiler için bambaşka bir dünya hissi yaratıyor.