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Pakistan'ı Ziyaret Eden Bir Turist Etrafta Hiç Kadın Olmamasına Şaşırdı: "Bütün Kadınlar Neredesiniz?"

Pakistan'ı Ziyaret Eden Bir Turist Etrafta Hiç Kadın Olmamasına Şaşırdı: "Bütün Kadınlar Neredesiniz?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 16:59

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Dünyayı gezen insanlar için her ülke ayrı bir deneyim. Bu süreçte birbirinden ilginç kültürler tanıyıp, birbirinden farklı deneyimler elde ediyorlar. Özellikle Orta Doğu ülkeleri Avrupa'dan gelen ziyaretçiler için bambaşka bir dünya hissi yaratıyor.

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Dünyanın farklı ülkelerini ziyaret eden bir kadının son durağı Pakistan oldu.

Dünyanın farklı ülkelerini ziyaret eden bir kadının son durağı Pakistan oldu.

Pakistan sokaklarında hiç kadın görmeyen gezgin şaşkınlığını "Bütün kadınlar neredesiniz?" notuyla paylaştı.

Pakistan sokaklarında hiç kadın görmeyen gezgin şaşkınlığını "Bütün kadınlar neredesiniz?" notuyla paylaştı.

İşte o video;

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