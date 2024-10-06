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Dünyayı Yedi: İstanbul'u Gezen Bir Turist Sadece 10 Dolarla Geçirdiği Bir Gününü Paylaştı

Dünyayı Yedi: İstanbul'u Gezen Bir Turist Sadece 10 Dolarla Geçirdiği Bir Gününü Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 12:52

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Bildiğiniz üzere ülkemiz özellikle turistler ve gurbetçiler için ucuz tatilin adresiydi. Hem ülkemizdeki influencerların hem turistlerin kısıtlı bütçeyle bir gün geçirdikleri videolarla sık sık karşılaşıyorduk. Fakat son dönemde değişen ekonomi, tüm bunları da etkiledi.

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Bir turist İstanbul'da 10 Dolar ile geçirdiği bir günü paylaştı.

Bir turist İstanbul'da 10 Dolar ile geçirdiği bir günü paylaştı.

Eski videolar göre parayı çok hızlı bitirmesi izleyenlerin dikkatini çekti.

Eski videolar göre parayı çok hızlı bitirmesi izleyenlerin dikkatini çekti.

İşte o video;

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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