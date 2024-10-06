Dünyayı Yedi: İstanbul'u Gezen Bir Turist Sadece 10 Dolarla Geçirdiği Bir Gününü Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkemiz özellikle turistler ve gurbetçiler için ucuz tatilin adresiydi. Hem ülkemizdeki influencerların hem turistlerin kısıtlı bütçeyle bir gün geçirdikleri videolarla sık sık karşılaşıyorduk. Fakat son dönemde değişen ekonomi, tüm bunları da etkiledi.