Dünyayı Yedi: İstanbul'u Gezen Bir Turist Sadece 10 Dolarla Geçirdiği Bir Gününü Paylaştı

Bildiğiniz üzere ülkemiz özellikle turistler ve gurbetçiler için ucuz tatilin adresiydi. Hem ülkemizdeki influencerların hem turistlerin kısıtlı bütçeyle bir gün geçirdikleri videolarla sık sık karşılaşıyorduk. Fakat son dönemde değişen ekonomi, tüm bunları da etkiledi.
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Bir turist İstanbul'da 10 Dolar ile geçirdiği bir günü paylaştı.
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Eski videolar göre parayı çok hızlı bitirmesi izleyenlerin dikkatini çekti.
İşte o video;
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