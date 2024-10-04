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Türkiye'de Bir Dilimi Cep Yakan Fenomen Tatlı San Sebastian Cheesecake Ana Vatanında Kaç Para?

Türkiye'de Bir Dilimi Cep Yakan Fenomen Tatlı San Sebastian Cheesecake Ana Vatanında Kaç Para?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 20:55 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 21:19

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Türkiye'de dönem dönem bazı tatlılar viral oluyor bildiğiniz üzere. Lokma, İzmir Bombası, Dubai Çikolatası derken son birkaç yılın değişmeyen fenomen tatlısı 'San Sebastian Cheesecake'. Aynı zamanda bu tatlının tek bir diliminin fiyatı da cep yakıyor. Peki bu tatlının kendi ana vatanında fiyatı ne?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-iUrL...
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'dilaraa.isiklii' isimli sosyal medya kullanıcısı bunu görmek için İspanya'nın San Sebastian şehrine gitti.

'dilaraa.isiklii' isimli sosyal medya kullanıcısı bunu görmek için İspanya'nın San Sebastian şehrine gitti.

Türkiye'deki ünü İspanya'nın en ünlü gazetesi 'El Pais'e bile konu olan tatlısının ana vatanında bile o kadar rağbet görmediği ortaya çıktı. Fiyatı ise ülkemizdekiyle kıyaslandığında elbette şaşırttı.

Türkiye'deki ünü İspanya'nın en ünlü gazetesi 'El Pais'e bile konu olan tatlısının ana vatanında bile o kadar rağbet görmediği ortaya çıktı. Fiyatı ise ülkemizdekiyle kıyaslandığında elbette şaşırttı.

İşte o video;

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