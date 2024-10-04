Türkiye'de Bir Dilimi Cep Yakan Fenomen Tatlı San Sebastian Cheesecake Ana Vatanında Kaç Para?

Türkiye'de dönem dönem bazı tatlılar viral oluyor bildiğiniz üzere. Lokma, İzmir Bombası, Dubai Çikolatası derken son birkaç yılın değişmeyen fenomen tatlısı 'San Sebastian Cheesecake'. Aynı zamanda bu tatlının tek bir diliminin fiyatı da cep yakıyor. Peki bu tatlının kendi ana vatanında fiyatı ne?