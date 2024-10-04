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"30 Euro'luk Domates" Olayı Büyüdü: Bir Gurbetçi 30 Euro'luk Domatesin Peşine Düştü

"30 Euro'luk Domates" Olayı Büyüdü: Bir Gurbetçi 30 Euro'luk Domatesin Peşine Düştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 19:15

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Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında, 'Almanya'da streçe sarılı tek bir domates 30 Euro' diyen bir kadının sözleri olay olmuş, Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, ülkedeki çeşitli marketleri gezerek domates fiyatlarını göstermişti.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Aytaç Sevim ise ucuz yerlerde gezdiği için 30 Euro'luk domatesi bulamadığını iddia etti ve kendisi bu domatesin peşine düştü.

Aytaç Sevim ise ucuz yerlerde gezdiği için 30 Euro'luk domatesi bulamadığını iddia etti ve kendisi bu domatesin peşine düştü.

Röportajdaki sözleri ticari zekasıyla birleştiren Aytaç Sönmez, videonun sonundaki detayla izleyenleri güldürdü.

Röportajdaki sözleri ticari zekasıyla birleştiren Aytaç Sönmez, videonun sonundaki detayla izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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