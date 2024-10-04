"Bilet Parası İçin Aylarca Çalışıyoruz" Demişlerdi: 2 Ayda Biriktirilen Bozukluklarla Türkiye'ye Gelinir mi?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9__1d...
Bildiğiniz üzere Türkiye yaz aylarında gurbetçilerin akınına uğruyor. Ülkemize gelen gurbetçilerden bazıları, sokak röportajlarında sadece biletlerini alabilmek için aylarca çalıştıklarını söylemişlerdi. Peki bu doğru mu?
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Almanya'da yaşayan 'almanyadanbiranne' isimli sosyal medya kullanıcısı, sadece iki ayda biriktirdikleri bozukluklarla Türkiye'ye gelinir mi sorusunu yanıtladı.
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Kadın biriken miktarla, sadece Türkiye'ye değil pek çok noktaya bilet bulabildi.
İşte o video;
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