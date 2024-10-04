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"Bilet Parası İçin Aylarca Çalışıyoruz" Demişlerdi: 2 Ayda Biriktirilen Bozukluklarla Türkiye'ye Gelinir mi?

"Bilet Parası İçin Aylarca Çalışıyoruz" Demişlerdi: 2 Ayda Biriktirilen Bozukluklarla Türkiye'ye Gelinir mi?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 16:36

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Bildiğiniz üzere Türkiye yaz aylarında gurbetçilerin akınına uğruyor. Ülkemize gelen gurbetçilerden bazıları, sokak röportajlarında sadece biletlerini alabilmek için aylarca çalıştıklarını söylemişlerdi. Peki bu doğru mu?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9__1d...
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Almanya'da yaşayan 'almanyadanbiranne' isimli sosyal medya kullanıcısı, sadece iki ayda biriktirdikleri bozukluklarla Türkiye'ye gelinir mi sorusunu yanıtladı.

Almanya'da yaşayan 'almanyadanbiranne' isimli sosyal medya kullanıcısı, sadece iki ayda biriktirdikleri bozukluklarla Türkiye'ye gelinir mi sorusunu yanıtladı.

Kadın biriken miktarla, sadece Türkiye'ye değil pek çok noktaya bilet bulabildi.

Kadın biriken miktarla, sadece Türkiye'ye değil pek çok noktaya bilet bulabildi.

İşte o video;

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