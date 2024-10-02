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İrlanda'da Yaşayan Bir Türk 1,5 Yıl Sonra Ülkemize Dönünce Fiyatlar Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

İrlanda'da Yaşayan Bir Türk 1,5 Yıl Sonra Ülkemize Dönünce Fiyatlar Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 00:29

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Ülkemizde fiyatlar son yıllarda takip edemediğimiz bir hızda artış gösterdi. Bir süre sonra her birimiz bu artışa uyum sağladık. Hatta hala pek çoğumuz neyin gereğinden pahalı neyin hakettiği fiyatta olduğunu analiz edemiyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAN1d9...
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1,5 yıldır İrlanda'da yaşayan bir gurbetçi, ülkemize döndüğünde gördüğü fiyatlar karşısındaki şaşkınlığını paylaştı.

1,5 yıldır İrlanda'da yaşayan bir gurbetçi, ülkemize döndüğünde gördüğü fiyatlar karşısındaki şaşkınlığını paylaştı.

Fiyatların sadece 1,5 yıldaki değişiminin yanı sıra, bazı ürünlerin İrlanda'daki fiyatlarını da karşılaştıran kadın, ekonomi üzerine düşündürdü.

Fiyatların sadece 1,5 yıldaki değişiminin yanı sıra, bazı ürünlerin İrlanda'daki fiyatlarını da karşılaştıran kadın, ekonomi üzerine düşündürdü.

'Buraya da benim fiyatına diğerlerinden daha çok şaşırdığım ürünleri koymak istediim. İrlanda’da yakın zamanda aynı terliği 95€’ya, Barbie bebeğin çok güzel ve büyük bir setini arkadaşımın kızına 18€’ya almıştıım 🥹 Bir dilim pastanın fiyatı, sarımsak, sandviç fiyatları bilemiyorum.. her şey gibi onlar da biz yokken baya bir değişmiş 🤭'

İşte o video;

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