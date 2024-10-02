İrlanda'da Yaşayan Bir Türk 1,5 Yıl Sonra Ülkemize Dönünce Fiyatlar Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

'Buraya da benim fiyatına diğerlerinden daha çok şaşırdığım ürünleri koymak istediim. İrlanda’da yakın zamanda aynı terliği 95€’ya, Barbie bebeğin çok güzel ve büyük bir setini arkadaşımın kızına 18€’ya almıştıım 🥹 Bir dilim pastanın fiyatı, sarımsak, sandviç fiyatları bilemiyorum.. her şey gibi onlar da biz yokken baya bir değişmiş 🤭'