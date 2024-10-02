İrlanda'da Yaşayan Bir Türk 1,5 Yıl Sonra Ülkemize Dönünce Fiyatlar Karşısındaki Şaşkınlığını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAN1d9...
Ülkemizde fiyatlar son yıllarda takip edemediğimiz bir hızda artış gösterdi. Bir süre sonra her birimiz bu artışa uyum sağladık. Hatta hala pek çoğumuz neyin gereğinden pahalı neyin hakettiği fiyatta olduğunu analiz edemiyor.
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1,5 yıldır İrlanda'da yaşayan bir gurbetçi, ülkemize döndüğünde gördüğü fiyatlar karşısındaki şaşkınlığını paylaştı.
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Fiyatların sadece 1,5 yıldaki değişiminin yanı sıra, bazı ürünlerin İrlanda'daki fiyatlarını da karşılaştıran kadın, ekonomi üzerine düşündürdü.
İşte o video;
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