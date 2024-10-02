Bir Grup Doktor Acil Nöbetlerine Başlamadan Önceki Görüntülerini ve Nöbetin Ardından Geldikleri Hali Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@halilibrahimb...
Doktorluk, dünyanın en karmaşık ve zorlu mesleklerinden biri olarak kabul edilir. Bu alanda çalışmak, sadece akademik bilgi ve teknik beceri gerektirmez, aynı zamanda yoğun bir empati, sabır ve dayanıklılık gerektirir. Doktorlar, insan hayatının kıymetini her gün elinde tutan kişilerdir ve bu, büyük bir sorumluluk ve ağırlık getirir.
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Bir grup doktor, acil nöbetlerine başlamadan önceki görüntülerini ve nöbet bitimindeki yorgun görüntülerini paylaştı.
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Yorgunlukları yüzlerinden okunan ekip, doktorluğun ne kadar zor bir meslek olduğunu bir kere daha ortaya koydu.
İşte o video;
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