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Bir Kadın Metroya Binmeden Önce ve Metroda Değişen Tarzını Paylaştı: "Türkiye'de Metroya Binmek"

Bir Kadın Metroya Binmeden Önce ve Metroda Değişen Tarzını Paylaştı: "Türkiye'de Metroya Binmek"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 19:35

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Ülkemizde ve dünya genelinde taciz vakalarının ne yazıkki sonu gelmiyor. Özellikle toplu taşıma araçları, bu türden olumsuz durumların yaşandığı yerler arasında en başta geliyor. Elbette taciz olayları gibi, bunu giyilen kıyafetle gerekçelendirenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Kaynak: https://www.instagram.com/berndocia/
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Bir kadın, metroya binmeden önce ve metroda değişen tarzını paylaştı.

Bir kadın, metroya binmeden önce ve metroda değişen tarzını paylaştı.

Metroya binerken giymek için yanında pantolon taşıyan kadının o videosu sosyal medyada viral oldu.

Metroya binerken giymek için yanında pantolon taşıyan kadının o videosu sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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