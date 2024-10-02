Bir Kadın Metroya Binmeden Önce ve Metroda Değişen Tarzını Paylaştı: "Türkiye'de Metroya Binmek"

Ülkemizde ve dünya genelinde taciz vakalarının ne yazıkki sonu gelmiyor. Özellikle toplu taşıma araçları, bu türden olumsuz durumların yaşandığı yerler arasında en başta geliyor. Elbette taciz olayları gibi, bunu giyilen kıyafetle gerekçelendirenlerin sayısı da bir hayli fazla.