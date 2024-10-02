Fenomenlerin MASAK'ın Radarına Takılmasına Sebep Olan Altın Kağıtlar Nasıl Üretiliyor?

Dilan Polat'ın meşhur altın kağıtlarını bilmeyen yoktur. Kendisi katıldığı bir canlı yayında bu kağıtla bir kahve içmiş, ardından da olanlar olmuştu. Hatta o görüntüler başına bela olunca, gösteriş yapmak için kullandığı o altın kağıtların aslında çok da pahalı olmadığını kanıtlamaya çalışmıştı.
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O altın kağıtların üretim süreci, sosyal medyada viral oldu.
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Zenginlerin afiyetle tükettiği o altın kağıtların üretim sürecinin hijyen koşullarından biraz uzak olması dikkat çekti.
İşte o video;
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belki tek bunlar üretmiyordur hijyenli ortamda üretilebilir de iğrenç yinede hem saçma bana göre