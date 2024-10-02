Fenomenlerin MASAK'ın Radarına Takılmasına Sebep Olan Altın Kağıtlar Nasıl Üretiliyor?

Dilan Polat'ın meşhur altın kağıtlarını bilmeyen yoktur. Kendisi katıldığı bir canlı yayında bu kağıtla bir kahve içmiş, ardından da olanlar olmuştu. Hatta o görüntüler başına bela olunca, gösteriş yapmak için kullandığı o altın kağıtların aslında çok da pahalı olmadığını kanıtlamaya çalışmıştı.