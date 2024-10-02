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Fenomenlerin MASAK'ın Radarına Takılmasına Sebep Olan Altın Kağıtlar Nasıl Üretiliyor?

Fenomenlerin MASAK'ın Radarına Takılmasına Sebep Olan Altın Kağıtlar Nasıl Üretiliyor?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 18:11

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Dilan Polat'ın meşhur altın kağıtlarını bilmeyen yoktur. Kendisi katıldığı bir canlı yayında bu kağıtla bir kahve içmiş, ardından da olanlar olmuştu. Hatta o görüntüler başına bela olunca, gösteriş yapmak için kullandığı o altın kağıtların aslında çok da pahalı olmadığını kanıtlamaya çalışmıştı.

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O altın kağıtların üretim süreci, sosyal medyada viral oldu.

O altın kağıtların üretim süreci, sosyal medyada viral oldu.

Zenginlerin afiyetle tükettiği o altın kağıtların üretim sürecinin hijyen koşullarından biraz uzak olması dikkat çekti.

Zenginlerin afiyetle tükettiği o altın kağıtların üretim sürecinin hijyen koşullarından biraz uzak olması dikkat çekti.

İşte o video;

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tuanaa

belki tek bunlar üretmiyordur hijyenli ortamda üretilebilir de iğrenç yinede hem saçma bana göre