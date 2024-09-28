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Bir Baba Kızını Tehdit Eden Çocuğu Arayıp "Kibarca" Uyardı: "Yanlış da Yapsa Doğru da Yapsa Önceliğim Kızım"

Bir Baba Kızını Tehdit Eden Çocuğu Arayıp "Kibarca" Uyardı: "Yanlış da Yapsa Doğru da Yapsa Önceliğim Kızım"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.09.2024 - 18:41

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Babaların kızlarıyla kurduğu bağ, hayatın en değerli ve özel ilişkilerinden biridir. Bu eşsiz ve kıymetli ilişki, kızların hayatlarının her evresinde önemli bir rol oynar. Babalar, kızlarına dünyayı tanıtır, güven ve sevgi aşılar. Kızlarının hayatlarına dokunan babalar, onların kişisel gelişimlerine, özgüvenlerine ve hayata bakış açılarına büyük ölçüde etki eder. Kısacası, babalar ve kızları arasındaki özel bağ, bir kız çocuğunun hayatının her döneminde ona rehber olur.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@n.eyylul/vide...
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Bir baba, kızını tehdit eden bir çocuğu arayarak uyarmak istedi.

Bir baba, kızını tehdit eden bir çocuğu arayarak uyarmak istedi.

"Kızım yanlış da yapsa doğru da yapsa benim önceliğimdir." diyen babanın o anları kalpleri ısıttı.

"Kızım yanlış da yapsa doğru da yapsa benim önceliğimdir." diyen babanın o anları kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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