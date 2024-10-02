Görüş Bildir
Haberler
Video
Mantıklı mı Saçma mı? Bolivya'da Bir Düğünde Gelin ve Damada Verilen Birbirinden İlginç Hediyeler

Mantıklı mı Saçma mı? Bolivya'da Bir Düğünde Gelin ve Damada Verilen Birbirinden İlginç Hediyeler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 18:10

İçerik Devam Ediyor

Elbette her ülkenin kendine özgü, benzersiz düğün gelenekleri bulunuyor. Bu gelenekler, o ülkenin kültürünün, tarihini ve değerlerini yansıtıyor. Bu nedenle, düğün gelenekleri, bir ülkenin kimliğinin ve karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bu gelenekleri o günün ekonomik koşulları da büyük ölçüde etkiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıllardır ekonomik problemlerle mücadele eden Bolivya'da gerçekleşen bir düğün sosyal medyada viral oldu.

Yıllardır ekonomik problemlerle mücadele eden Bolivya'da gerçekleşen bir düğün sosyal medyada viral oldu.

Düğünde gelin ve damada et, yağ, içecek gibi gıdaların hediye edilmesi kimilerine çok mantıklı gelirken kimileri ise oldukça tuhaf karşıladı.

Düğünde gelin ve damada et, yağ, içecek gibi gıdaların hediye edilmesi kimilerine çok mantıklı gelirken kimileri ise oldukça tuhaf karşıladı.

İşte o düğün;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın