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Yurt Dışına Çıkmak İsteyenlerin Yeni Yöntemi: Türkiye'den Büyük Kredi Alıp Yurt Dışından Ödemek Mantıklı mı?

Yurt Dışına Çıkmak İsteyenlerin Yeni Yöntemi: Türkiye'den Büyük Kredi Alıp Yurt Dışından Ödemek Mantıklı mı?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 15:49

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Son dönemde, özellikle genç kesim rotasını yurt dışına çevirdi. Ülkedeki ekonomik dalgalanmalar ve alım gücü, onları ülke dışında yeni gelecek planları yapmaya yöneltti. Her biri bunun için çeşitli yollar deniyor. Kimileri herhangi bir alanda kendini geliştirip kendine imkan yaratırken, kimileri ise gözünü karartıp risk alarak soluğu yurt dışında alıyor. Son dönemde ise yurt dışına çıkmak için yeni bir yöntem geliştirişmiş.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DANrnb...
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'kredidoktoru' isimli sosyal medya kullanıcısının 'hayatla kumar oynamak' olarak tanımladığı bu yöntemle, ilk etapta kredi notunu yükselten gençler, Türkiye’den yüklü br miktar kredi alıp yurt dışına çıkıyor.

'kredidoktoru' isimli sosyal medya kullanıcısının 'hayatla kumar oynamak' olarak tanımladığı bu yöntemle, ilk etapta kredi notunu yükselten gençler, Türkiye’den yüklü br miktar kredi alıp yurt dışına çıkıyor.

Ardından barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını bu kredi ile karşılayarak iş aramaya başlıyor. İş bulduktan sonra da aldığı krediyi oradaki maaşıyla ödemeye başlıyor.

Ardından barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını bu kredi ile karşılayarak iş aramaya başlıyor. İş bulduktan sonra da aldığı krediyi oradaki maaşıyla ödemeye başlıyor.

Pek çok riski bulunan bu yöntem kimilerine mantıklı gelse de, her zaman planlandığı gibi sonuç vermesi elbette mümkün değil. Peki bu yöntem size mantıklı geldi mi?

İşte o video;

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