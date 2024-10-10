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Fillerin Daha Etkileyici Gözükmesi İçin Dişlerine Protez Takan Görevlinin O Anları Kameralara Yakalandı

Fillerin Daha Etkileyici Gözükmesi İçin Dişlerine Protez Takan Görevlinin O Anları Kameralara Yakalandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 13:30

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Tarih boyunca, hayvanlar her zaman çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Her dönemde hayvanlar; taşımacılıktan, tarıma, savaşlardan, eğlenceye kadar geniş bir yelpazede insalara eşlik etti. Fakat bu durum aynı zamanda pek çok istismarı da beraberinde getirdi.

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Fillerin aslında film ve belgesellerdeki gibi büyük beyaz dişlere sahip olmadığını hepimiz öğrenmiştik fakat bazı doğal yaşam parkları ve hayvanat bahçesinde bu görüntüyü yakalamak için çeşitli yöntemler kullanılıyor.

Fillerin aslında film ve belgesellerdeki gibi büyük beyaz dişlere sahip olmadığını hepimiz öğrenmiştik fakat bazı doğal yaşam parkları ve hayvanat bahçesinde bu görüntüyü yakalamak için çeşitli yöntemler kullanılıyor.

Bir görevlinin, fillerden birinin dişine taktığı protezi çıkarttığı anlar bir ziyaretçinin kamerasına yakalandı.

Bir görevlinin, fillerden birinin dişine taktığı protezi çıkarttığı anlar bir ziyaretçinin kamerasına yakalandı.

O anlar, görünleri hayal kırıklığına uğrattı.

İşte o görüntüler;

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