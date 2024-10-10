Fillerin Daha Etkileyici Gözükmesi İçin Dişlerine Protez Takan Görevlinin O Anları Kameralara Yakalandı

Tarih boyunca, hayvanlar her zaman çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Her dönemde hayvanlar; taşımacılıktan, tarıma, savaşlardan, eğlenceye kadar geniş bir yelpazede insalara eşlik etti. Fakat bu durum aynı zamanda pek çok istismarı da beraberinde getirdi.