Fillerin Daha Etkileyici Gözükmesi İçin Dişlerine Protez Takan Görevlinin O Anları Kameralara Yakalandı

Tarih boyunca, hayvanlar her zaman çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Her dönemde hayvanlar; taşımacılıktan, tarıma, savaşlardan, eğlenceye kadar geniş bir yelpazede insalara eşlik etti. Fakat bu durum aynı zamanda pek çok istismarı da beraberinde getirdi.
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Fillerin aslında film ve belgesellerdeki gibi büyük beyaz dişlere sahip olmadığını hepimiz öğrenmiştik fakat bazı doğal yaşam parkları ve hayvanat bahçesinde bu görüntüyü yakalamak için çeşitli yöntemler kullanılıyor.
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Bir görevlinin, fillerden birinin dişine taktığı protezi çıkarttığı anlar bir ziyaretçinin kamerasına yakalandı.
İşte o görüntüler;
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