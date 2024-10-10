Amerika'da Bir Lise'de Öğrenim Gören Bir Öğrenci Gün İçinde Gördüğü Dersleri Paylaştı

Ülkemizin gündemini her daim meşgul eden konuların başında eğitim sistemi geliyor. Özellikle bir dönem deneme tahtasına döndürülen eğitim sistemi dönemden döneme, farklı bakış açıları ve tartışmalara sahne oldu. Fakat hala tam olarak öğrencinin potansiyelinin peşine düşen bir sistem oturmadı.