Amerika'da Bir Lise'de Öğrenim Gören Bir Öğrenci Gün İçinde Gördüğü Dersleri Paylaştı

Ülkemizin gündemini her daim meşgul eden konuların başında eğitim sistemi geliyor. Özellikle bir dönem deneme tahtasına döndürülen eğitim sistemi dönemden döneme, farklı bakış açıları ve tartışmalara sahne oldu. Fakat hala tam olarak öğrencinin potansiyelinin peşine düşen bir sistem oturmadı.
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Amerika'da bir lisede öğrenim gören öğrenci, gün içinde okulda ve okul dışında aldığı dersleri paylaştı.
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Öğrencilerin yeteneklerini keşfedebilecekleri ve eğlenebilecekleri bu dersler pek çok öğrenciyi imrendirdi.
İşte o dersler;
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İyiymiş
sonra abdller niye dünyanın geri kalanindaki ulkeleri bilmiyor, niye tarihten bihaberler