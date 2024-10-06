Hangisi Devlet Okulu Anlaşılmadı: Yurt Dışında Bir Öğrenci Özel Okul ve Devlet Okulu Yemeklerini Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAdpsS...
Ülkemizde öğrencilerin 3 öğün sağlıklı gıdaya ulaşma meselesi bugün hala tartışılan bir konu. Okullarda en azından bir öğün ücretsiz yemek verilmesi meselsi hala bir sonuca bağlanmadı. Sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler bir öğün ücretsiz yemek imkanından yararlanabiliyor. Üniversitelerde ve yurtlarda da durum pek iç açıcı değil. Bu durum öğrencilerin derslerdeki verimini düşürüyor.
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Yurt dışında bir sosyal medya kullanıcısı bir özel bir de devlet okulunun yemekhanesini karşılaştıdı.
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Ülkemizde de viral olan karşılaştırmada, hangisinin devlet okulu hangisinin özel okul olduğu anlaşılmadı.
İşte o video;
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