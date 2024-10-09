Bir Resim Sanatçısı Tek Görselle Ülkemizdeki Eğitim Sistemini Özetledi: "Resime Verdiğin Önemi Derslerine..."

Eğitim sistemi, üzerinde en çok durulan ve tartışılan konuların başında geliyor. Herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir konu varsa, o da eğitim sistemimizin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği. Eğitim, bireylerin ve toplumların gelişmesinde kilit bir role sahipken hala doğru bir düzen oturtulmuş değil.