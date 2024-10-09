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Bir Resim Sanatçısı Tek Görselle Ülkemizdeki Eğitim Sistemini Özetledi: "Resime Verdiğin Önemi Derslerine..."

Bir Resim Sanatçısı Tek Görselle Ülkemizdeki Eğitim Sistemini Özetledi: "Resime Verdiğin Önemi Derslerine..."

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 20:24

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Eğitim sistemi, üzerinde en çok durulan ve tartışılan konuların başında geliyor. Herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir konu varsa, o da eğitim sistemimizin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği. Eğitim, bireylerin ve toplumların gelişmesinde kilit bir role sahipken hala doğru bir düzen oturtulmuş değil.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA298B...
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Resim sanatçısı Türker Akıncı, tek bir görselle eğitim sistemini özetledi.

Resim sanatçısı Türker Akıncı, tek bir görselle eğitim sistemini özetledi.

Bir öğretmenin karnesine yazdığı "Resime verdiğin değeri, derslerine de vermen dileğiyle" notu eğitim sisteminin bireysel yeteneklere verdiği değeri bir kere daha gözler önüne serdi.

Bir öğretmenin karnesine yazdığı "Resime verdiğin değeri, derslerine de vermen dileğiyle" notu eğitim sisteminin bireysel yeteneklere verdiği değeri bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte o video;

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