Okullarında Gerçekleşen Pasta Etkinliğinde Hasta Ninesini Unutmayan Çocuk Duygulandırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-E7_d...
Son dönemde, köy okullarına pasta götüren organizasyonların videolarına denk gelmişsinizdir. İnsanlar herhangi br kutlama için alacakları pastayı köy okullarına gönderiyor ve ortaya kalplere dokunan görüntüler çıkıyor.
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Okullarında pasta etkinliği düzenlenen bir çocuk, hasta olan ninesini unutmadı ve onun için de bir pasta istedi.
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Çocuğun bu düşünceli tavrı, arkadaşlarının haklarını gasbetmemek için 'en sonunda' almayı teklif edecek kadar ince düşüncesi izleyenleri duygulandırdı.
İşte o anlar;
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