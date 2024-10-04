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Okullarında Gerçekleşen Pasta Etkinliğinde Hasta Ninesini Unutmayan Çocuk Duygulandırdı

Okullarında Gerçekleşen Pasta Etkinliğinde Hasta Ninesini Unutmayan Çocuk Duygulandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 16:37

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Son dönemde, köy okullarına pasta götüren organizasyonların videolarına denk gelmişsinizdir. İnsanlar herhangi br kutlama için alacakları pastayı köy okullarına gönderiyor ve ortaya kalplere dokunan görüntüler çıkıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-E7_d...
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Okullarında pasta etkinliği düzenlenen bir çocuk, hasta olan ninesini unutmadı ve onun için de bir pasta istedi.

Okullarında pasta etkinliği düzenlenen bir çocuk, hasta olan ninesini unutmadı ve onun için de bir pasta istedi.

Çocuğun bu düşünceli tavrı, arkadaşlarının haklarını gasbetmemek için 'en sonunda' almayı teklif edecek kadar ince düşüncesi izleyenleri duygulandırdı.

Çocuğun bu düşünceli tavrı, arkadaşlarının haklarını gasbetmemek için 'en sonunda' almayı teklif edecek kadar ince düşüncesi izleyenleri duygulandırdı.

İşte o anlar;

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