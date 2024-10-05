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Öğrencilerine Eş Sesli Kelimeleri Öğretirken Çok Tatlı Bir Yöntem Kullanan Öğretmenin Kalpleri Isıtan Dersi

Öğrencilerine Eş Sesli Kelimeleri Öğretirken Çok Tatlı Bir Yöntem Kullanan Öğretmenin Kalpleri Isıtan Dersi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 18:35

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Öğretmenlik dünyanın en zor ve en önemli mesleklerinden biri. Özellikle küçük yaştaki öğrencilerin dikkatini çekebilmek, onlara öğretilen bilgiyi kalıcı hale getirmek oldukça zor. Elbette ders anlatmayı oldukça eğlenceli hale getirip süreci tamamen verimli bir şekilde yönetem öğretmenlerimiz de var.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAqcwY...
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Bir öğretmen eş sesli kelimeleri öğretmek için oldukça eğlenceli bir yöntem seçti.

Bir öğretmen eş sesli kelimeleri öğretmek için oldukça eğlenceli bir yöntem seçti.

Her öğrencinin kelimenin iki farklı anlamını temsil ettiği o dersle hem öğrenciler hem izleyenler eğlendi.

Her öğrencinin kelimenin iki farklı anlamını temsil ettiği o dersle hem öğrenciler hem izleyenler eğlendi.

İşte o ders;

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