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Bir Öğretmen Öğrencilerine İlerde Ne Olmak İstediklerini Sordu ve Onlara Yapay Zeka ile Sürpriz Yaptı

Bir Öğretmen Öğrencilerine İlerde Ne Olmak İstediklerini Sordu ve Onlara Yapay Zeka ile Sürpriz Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 00:32

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Yapay zeka teknolojisi artık hayatımızın her alanına yayıldı. İşimizi kolaylaştırmanın yanı sıra yaratıcı etkinliklerin de bir numaralı yardımcısı. Özellikle sosyal medyada yapay zekanın oldukça yaratıcı kullanımlarına denk geliyoruz.

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Bir öğretmen öğrencilerine ilerde ne olmak istediklerini sordu ve yapay zeka ile onları hayal ettikleri geleceğe götürdü.

Bir öğretmen öğrencilerine ilerde ne olmak istediklerini sordu ve yapay zeka ile onları hayal ettikleri geleceğe götürdü.

Kendilerini hayal ettikleri mesleği yaparken gören çocukların sevinci kalpleri ısıttı.

Kendilerini hayal ettikleri mesleği yaparken gören çocukların sevinci kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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