"Dahil Ol" : Stand Upçı Daniel Sloss Yaşanan İstismar Vakalarında Erkeklere Düşen Görevi Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA25le...
Bildiğiniz üzere ülkemiz son dönemde peş peşe yaşanan kadın cinayeti ve istismar haberleri ile sarsıldı. Bu dönemde bazı erkekler olaylardaki 'kadın' vurgusuna alınganlık gösterdi ve yapılan söylemleri üzerlerine alındı. Bu durum da, olayların çözümü için atılan adımların elbette sekteye uğramasına ve tartışmanın farklı noktalara gitmesine sebep oldu. Bu noktada stand up gösterileri ise tanınan Daniel Sloss'un bir konuşması sosyal medyada viral oldu.
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Yaşanan tecavüz vakalarına odaklanan Sloss, eğer 10 erkekten biri problemliyse diğer 9 erkeğe de görevler düştüğünü söyledi.
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"Aramızda canavarlar var ve tıpkı bize benziyorlar." diyen Sloss, yaşanan vakalarda durumun değişmesi için adım atmak isteyen erkeklerin tam olarak yapması gerekeni ve durmaları gereken noktayı gösterdi.
İşte o konuşma;
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