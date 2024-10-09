"Dahil Ol" : Stand Upçı Daniel Sloss Yaşanan İstismar Vakalarında Erkeklere Düşen Görevi Anlattı

Bildiğiniz üzere ülkemiz son dönemde peş peşe yaşanan kadın cinayeti ve istismar haberleri ile sarsıldı. Bu dönemde bazı erkekler olaylardaki 'kadın' vurgusuna alınganlık gösterdi ve yapılan söylemleri üzerlerine alındı. Bu durum da, olayların çözümü için atılan adımların elbette sekteye uğramasına ve tartışmanın farklı noktalara gitmesine sebep oldu. Bu noktada stand up gösterileri ise tanınan Daniel Sloss'un bir konuşması sosyal medyada viral oldu.