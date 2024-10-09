Sevgilisinin Ölümünün Arından Yeni Bir İlişkiye Başladığı İçin Tepki Gören Rahel Pekcan'a Kan Donduran Yorum

Rahel Pekcan isimli sosyal medya kullanıcısını geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir olay ile hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisi erkek arkadaşını elim bir trafik kazasında kaybetmiş, bundan birkaç ay sonra da yeni bir ilişkiye başlamıştı. Bu olayın arından genç kadın 'vefat eden erkek arkadaşına saygısı olmadığı' gerekçesiyle sosyal medya lincine maruz kalmıştı.