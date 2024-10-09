Sevgilisinin Ölümünün Arından Yeni Bir İlişkiye Başladığı İçin Tepki Gören Rahel Pekcan'a Kan Donduran Yorum

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAy7h8...
Rahel Pekcan isimli sosyal medya kullanıcısını geçtiğimiz aylarda yaşadığı bir olay ile hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisi erkek arkadaşını elim bir trafik kazasında kaybetmiş, bundan birkaç ay sonra da yeni bir ilişkiye başlamıştı. Bu olayın arından genç kadın 'vefat eden erkek arkadaşına saygısı olmadığı' gerekçesiyle sosyal medya lincine maruz kalmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu öfke öyle bir boyuta ulaştı ki, ülkemizde son günlerde yaşanan kadın cinayeti olaylarının ardından kendisine kan donduran bir yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rahel ise "Bu İkbal olayını Rahel hak ediyordu" diyen kullanıcıya, çektiği bir video ile yanıt verdi ve "Her ne kadar nefret yorumları alsam da benden nefret eden tek bir kadının bile saçının teline zarar gelsin istemem. Söz veriyorum bir gün başına bir şey gelirse bir kadın olarak arkanda dururum." dedi.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın