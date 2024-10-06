Sokakta Gülerek Video Çeken 3 Genç Kıza Sinir Bozan Tepki: "Kız Çocuğu Güler mi?"

Ülkemiz peş peşe yaşanan kadın cinayetleri, taciz ve şiddet olayları ile sarsıldı. Yaşanan olaya ülkenin dört bir yanından tepki gelirken, hala kadınlara akıl vermeye çalışanlar da oluyor elbette. Yaşanılanların psikolojik ağırlığının yanı sıra bu akıl tutulması tavsiyelerle de mücadele etmek zorunda kalınabiliyor.
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3 genç kız sokakta kendi aralarında eğlenerek video çekerken bir kadından beklenmedik bir tepki geldi.
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"Kız çocuğu güler mi?" tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran kızların o anları videoya yansıdı.
İşte o anlar;
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