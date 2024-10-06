Bursa'da Gece 02.00'de İşten Çıkan Bir Kadın Evine Gidene Kadar Yaşadıklarını Paylaştı

Ülkemiz sadece birkaç gün içinde kan donduran haberlerle sarsıldı. Vahşice işlenen kadın cinayetleri, tecavüz girişimleri ve şiddet olayları tüm ülkenin kanını dondurdu. Yaşananlardan endişe duyan pek çok kadın, kendilerini korumak için kendi yöntemlerini geliştirdi.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, gece 2'de çıktığı işinden evine dönerken yaşadıklarını paylaştı.
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Kadının sadece tek bir iş gününde yaşadıkları izleyenlere pes dedirtti.
İşte o anlar;
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