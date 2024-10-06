Görüş Bildir
Haberler
Video
Bursa'da Gece 02.00'de İşten Çıkan Bir Kadın Evine Gidene Kadar Yaşadıklarını Paylaştı

Bursa'da Gece 02.00'de İşten Çıkan Bir Kadın Evine Gidene Kadar Yaşadıklarını Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 17:38

İçerik Devam Ediyor

Ülkemiz sadece birkaç gün içinde kan donduran haberlerle sarsıldı. Vahşice işlenen kadın cinayetleri, tecavüz girişimleri ve şiddet olayları tüm ülkenin kanını dondurdu. Yaşananlardan endişe duyan pek çok kadın, kendilerini korumak için kendi yöntemlerini geliştirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir sosyal medya kullanıcısı, gece 2'de çıktığı işinden evine dönerken yaşadıklarını paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, gece 2'de çıktığı işinden evine dönerken yaşadıklarını paylaştı.

Kadının sadece tek bir iş gününde yaşadıkları izleyenlere pes dedirtti.

Kadının sadece tek bir iş gününde yaşadıkları izleyenlere pes dedirtti.

İşte o anlar;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın