Bir Psikolog Yaşanan Olayların Ardından Açıkladı: Partnerinizin Şiddete Meyilli Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Sadece birkaç gün içinde aldığımız kadına şiddet, taciz ve kadın cinayeti olaylarının ardından tüm ülkenin, özellikle gençlerin tedirginliği arttı. Her bir birey kendini korumanın, hayatına dahil edeceği insanı doğru bir şekilde tanıyabilmenin yollarını aramaya başladı. Elbette uzmanlardan da tavsiyeler geldi.