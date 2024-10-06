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Bir Psikolog Yaşanan Olayların Ardından Açıkladı: Partnerinizin Şiddete Meyilli Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Bir Psikolog Yaşanan Olayların Ardından Açıkladı: Partnerinizin Şiddete Meyilli Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 11:28

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Sadece birkaç gün içinde aldığımız kadına şiddet, taciz ve kadın cinayeti olaylarının ardından tüm ülkenin, özellikle gençlerin tedirginliği arttı. Her bir birey kendini korumanın, hayatına dahil edeceği insanı doğru bir şekilde tanıyabilmenin yollarını aramaya başladı. Elbette uzmanlardan da tavsiyeler geldi.

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Psikolog Neslihan Girgin, partnerinizin şiddete meyilli olduğunu anlamanızı sağlayacak birkaç ipucunu paylaştı.

Psikolog Neslihan Girgin, partnerinizin şiddete meyilli olduğunu anlamanızı sağlayacak birkaç ipucunu paylaştı.

"Bu video sadece kadınlara yönelik değil. Herkesin bilmesi gereken temel şeyler." diyen Girgin ayrıca karşınızdaki kişinin sabıka kaydını istemekten de çekinmemeniz gerektiğinin altını çizdi.

"Bu video sadece kadınlara yönelik değil. Herkesin bilmesi gereken temel şeyler." diyen Girgin ayrıca karşınızdaki kişinin sabıka kaydını istemekten de çekinmemeniz gerektiğinin altını çizdi.

İşte o video;

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