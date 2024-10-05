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Psikolog Anlattı: Tedavi Sırasında Terapiste Aşık Olan Bir Danışan Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerektiğini Sordu

Psikolog Anlattı: Tedavi Sırasında Terapiste Aşık Olan Bir Danışan Nasıl Bir Yol İzlemesi Gerektiğini Sordu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 16:36

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Özellikle ülkemizde pek önemsenmeyen 'terapi' aslında hayati bir öneme sahip. Terapi insan zihninin karmaşık labirentlerinde kaybolan bireyler için bir pusula görevi görür. İnsanların duygusal ve zihinsel sağlıklarını iyileştirmek, yaşam kalitelerini artırmak için kullanılan bu önemli yol, aynı zamanda kişinin kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkisini de güçlendirir. Fakat elbette doğru bir terapistle, doğru bir biçimde ilerlemek oldukça önemli.

Kaynak: https://www.instagram.com/bugramisri/
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Terapistine aşık olduğunu söyleyen bir danışan Uzman Klinik Psikolog Buğra Mısri’ye nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sordu.

Terapistine aşık olduğunu söyleyen bir danışan Uzman Klinik Psikolog Buğra Mısri’ye nasıl bir yol izlemesi gerektiğini sordu.

Bunun çok sık rastlanan bir durum olduğunun altını çizen Mısri, böyle bir durumda izlenmesi gereken yolu anlattı.

Bunun çok sık rastlanan bir durum olduğunun altını çizen Mısri, böyle bir durumda izlenmesi gereken yolu anlattı.

İşte o video;

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