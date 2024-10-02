Bir Psikolog Açıkladı: 25 Yaşından Sonra Evlilik Neden Zor?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAV-wZ...
Evlilik için en uygun yaş, herkes için farklılık gösterse de, genellikle toplumsal normlar insanların yanlış kararlar vermesine sebep olabiliyor. Kimi insanlar genç yaşta evliliğe adım atmayı tercih ederken, kimileri ise daha olgun bir yaşta bu adımı atmayı uygun görür. Bu durum, kişinin kişisel tercihlerinin yanı sıra, yaşadığı toplumun kültürel ve sosyal normlarına da bağlıdır. Genel olarak büyükler, evlilik ileri yaşlara kalınca çok daha zor olduğunu düşündüğünden çocuklarını erken yaşta evlenmesi için teşvik etmeye çalışır. Peki bu neden zor?
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Psikolog Ebru Çolak, 25 yaşından sonra evlilik kararı almanın neden daha zor olduğunu açıkladı.
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25 yaşında gelindiğinde beynin karar verme ile ilgili alanı gelişimini tamamladığı için bu yaştan sonra seçim yapma, karar verme, olayların eksisini artısını görebilme ve analiz edebilme gibi beceriler daha iyi kullanıldığından hayatına birini almanın zorlaştığını söyleyen Çolak, erken yaşta evlilik ne kadar kolay olsa da yanlış bir seçim yapma ihtimalinin de o kadar fazla olduğunu belirtti.
İşte o video;
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