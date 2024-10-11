Bir Vatandaşın Sarayın Masraflarına Tepki Verenlere Anıtkabir'in Masrafılarını Örnek Göstermesi Tepki Çekti

Bilginiz üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itibardan 'tasarruf olmaz' diyerek yaptırdığı saray, yapıldığı günden bugüne tartışmalara konu oluyor. Kimileri ilk günden beri sarayı gereksiz bir harcama olarak görürken kimileri ise bir cumhurbaşkanının bunu hakettiğini savunuyor.