Bir Vatandaşın Sarayın Masraflarına Tepki Verenlere Anıtkabir'in Masrafılarını Örnek Göstermesi Tepki Çekti

Bilginiz üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itibardan 'tasarruf olmaz' diyerek yaptırdığı saray, yapıldığı günden bugüne tartışmalara konu oluyor. Kimileri ilk günden beri sarayı gereksiz bir harcama olarak görürken kimileri ise bir cumhurbaşkanının bunu hakettiğini savunuyor.
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Sokak röportajında bir vatandaş sarayın masraflarına tepki gösterenlere Anıtkabir'in masraflarını örnek gösterdi.
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“Siz adamın ölüsünü bir tabur askerle koruyorsunuz, ben canlı cumhurbaşkanını ben 500 tane adamla koruyacağım tabii” diyen adamın sözleri tepki çekti.
İşte o röportaj;
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