Onlarca Hayvan Çöp Poşetlerinde Bulunmuştu: Gebze'deki Katliam Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kocaeli, Gebze’de belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden bir ziyaretçinin daha önce gördüğü hayvanların barınakta olmadığını farketmesi üzerine ortaya çıkan katliam, tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Barınağı gezen kişi, poşetlerde ölmüş hayvanları görünce durumu yetkililere bildirdi. Kocaeli Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

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