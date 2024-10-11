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Onlarca Hayvan Çöp Poşetlerinde Bulunmuştu: Gebze'deki Katliam Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Onlarca Hayvan Çöp Poşetlerinde Bulunmuştu: Gebze'deki Katliam Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 18:22 Son Güncelleme: 11.10.2024 - 18:28

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Kocaeli, Gebze’de belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden bir ziyaretçinin daha önce gördüğü hayvanların barınakta olmadığını farketmesi üzerine ortaya çıkan katliam, tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Barınağı gezen kişi, poşetlerde ölmüş hayvanları görünce durumu yetkililere bildirdi. Kocaeli Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

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Öte yandan, 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın öldürüldüğü katliam anını görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan, 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın öldürüldüğü katliam anını görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde bir kişinin köpeği tutarken diğerini iğne yaptığı, ardından da çöp poşetlerinin konteryerlere atıldığı görüldü.

Görüntülerde bir kişinin köpeği tutarken diğerini iğne yaptığı, ardından da çöp poşetlerinin konteryerlere atıldığı görüldü.

UYARI: HASSAS İÇERİK!

İşte o görüntüler;

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