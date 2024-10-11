Gebze Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 50’ye Yakın Kedi ve Köpek Katledildi
Gebze Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 50’ye Yakın Kedi ve Köpek Katledildi
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Bugün Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen canların ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıktı.
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Henüz can vermeden poşetlere koyulan kedi ve köpeklerin üzerlerinde ilaç tüpleri ve şırıngalar bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ve birçok hayvansever rehabilitasyon merkezinde savcının gelmesini bekliyor.
Hayvanseverler, rehabilitasyon merkezine ulaşıp poşetleri açtığında canların hala yaşadığını, kaslarının hareket ettiğini ancak kurtarılamadıklarını aktardı.
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