Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gebze Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 50’ye Yakın Kedi ve Köpek Katledildi

Gebze Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 50’ye Yakın Kedi ve Köpek Katledildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 14:36

Gebze Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bugün yaşanan katliam kan dondurdu. 30 köpek, 13 kedi zehirlenerek poşetlere koyuldu ve ölüme terk edildi. Hayvanseverler soluğu rehabilitasyon merkezinde aldı ve seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bugün Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen canların ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıktı.

Bugün Gebze Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yuva bekleyen canların ilaçlarla zehirlenerek katledildiği ortaya çıktı.

Henüz can vermeden poşetlere koyulan kedi ve köpeklerin üzerlerinde ilaç tüpleri ve şırıngalar bulundu.

Henüz can vermeden poşetlere koyulan kedi ve köpeklerin üzerlerinde ilaç tüpleri ve şırıngalar bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ve birçok hayvansever rehabilitasyon merkezinde savcının gelmesini bekliyor.

Hayvanseverler, rehabilitasyon merkezine ulaşıp poşetleri açtığında canların hala yaşadığını, kaslarının hareket ettiğini ancak kurtarılamadıklarını aktardı.

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
42
18
8
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın