İstanbul’da Korku Dolu Anlar: Yoldan Geçen 3 Kişiyi Bıçaklayan Saldırgan Evinde Yakalandı
İstanbul’da Korku Dolu Anlar: Yoldan Geçen 3 Kişiyi Bıçaklayan Saldırgan Evinde Yakalandı
İstanbul Başakşehir’de yabancı uyruklu 17 yaşındaki M.G., yüzünü bezle kapatarak yoldan geçen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılarının birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan saldırgan, polislerin evine düzenlediği baskında gözaltına alındı.
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İstanbul’da dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kayaşehir Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi’nde bir süre dolana M.G., yüzünü yanındaki bezle sararak kapattı. Ardından yanında bulunan bıçağı çıkartarak rastgele pastanede oturan H.F.E.'ye saldırarak bıçakladı.
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Saldırgan daha sonra caddeye doğru koşarak kaldırımda yürüyen karı kocaya saldırdı. Bu saldırıda S.Y.'de sırtından bıçaklandı.
M.G., saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı.
Kafe sahibi Bülent Yağlıcı, "Hala biz olayın şokundayız. Arkadaşımız hastanede. Bir anda genç, maskeli bir kişi geldi, bıçağı sapladı. Biz müdahale etmeye çalıştık, arkasından koşmaya çalıştık. Karşıda ailesinin yanında adamı bıçakladı. Sonra bir kişiyi daha bıçakladı. Geri geldik, arkadaşımızı alıp hemen hastaneye götürdük. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda oldu. Yakalandığını duyduk, 15-16 yaşında yabancı uyruklu, madde bağımlısı bir çocuk olduğunu öğrendik. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Tamamen rastgele oluyor" dedi
Hastane kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan polislerin evine düzenlediği operasyon yakalanarak gözaltına alındı.
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Saldırılardan görüntüler 👇
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