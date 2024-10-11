Bu Sefer Kadın Cinayeti Önlendi: Eski Sevgilisine Kan Donduran Mesajlar!
Bu Sefer Kadın Cinayeti Önlendi: Eski Sevgilisine Kan Donduran Mesajlar!
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Türkiye’de kadın cinayetleri son yıllarda inanılmaz boyutlara ulaşmış durumda.
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Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaşanan ve Semih Çelik’in iki genç kızı vahşice katlettiği olay ise tüm Türkiye’yi şok etmişti.
Bursa’da Hasan Ş. İsimli kişinin eski sevgilisine attığı tehdit mesajları ise akıllara yine korkunç olayı getirdi.
Olay, 8 Ekim'de İnegöl ilçesinde meydana geldi. Hasan S., iddiaya göre kavga ettiği kız arkadaşı 26 yaşındaki Sümeyye K.'yi evine tüfekle giderek tehdit etti.
Hasan S. ardından Sümeyye K.'nin ablası 28 yaşındaki Hülya K.'ya sosyal medya hesabından, "Bu kızın organlarını yakmayı düşünüyorum, sonra satacağım" diyerek mesaj attı.
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Abla-kardeş, tehdit mesajlarını sosyal medyada yayınlayıp, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Sümeyye K.'nin yardım istediği sosyal medya mesajları da ortaya çıktı. Sümeyye K.'nin "Kaçmaya çalışırken kolumu ısırdı. Korkuyorum. Keleşle kapıma geldi" yazdığı görüldü.
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Polis ekipleri tarafından dün yakalanan ve emniyetteki ifadesinde, "O mesajları atmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyen Hasan S. işlemleri sonrası tutuklandı.
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